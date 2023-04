Põlva-Võru ühisliiga võitis Räpina spordikool

Kokku osales sel hooajal liigas seitse meeskonda ning finaalmängudele pääses neist kuus. Kõik võistkonnad mängisid põhihooajal 12 mängu ning paremusjärjestus selgitati põhiturniiri tulemusest olenevalt finaalmängudega.

Hooaja tegi raskeks ka see, et iga mäng oli väga oluline ja otsustava tähtsusega, sest põhiturniiri kaks paremat meeskonda said ainult finaali, kirjutas Räpina spordikooli direktor Ants Järv Räpina valla kodulehel.

Tänavu jäi Põlva-Võru ühisliigas 7. kohale KK Rõuge. Nemad finaalpäevale ei platseerunud.

5.-6. koha mängus alistas Värska Originaal/Räpina kindlalt Parksepa SK/Võru numbritega 101:41.

3.-4. koha mängus alistas SL Ehitus tasavägises mängus Antsla numbritega 73:68.

Finaalmänguks oli saali kogunenud palju pealtvaatajaid ning trummide saatel võis finaalmäng Räpina esindusmeeskonna Räpina spordikooli ja Forega Logistics vahel alata. Mängu algus pakkus kohe põnevust ning liider vahetus iga minuti järel. Veerandi lõpuks suutis kodumeeskond väikse eduseisu sisse mängida.

Teisel veerandil jätkus veel põnevust, kuid esimese poolaja lõpuks suutis Räpina spordikool eduseisu haarata – 41:27. Teine poolaeg mängis Räpina spordikool tugevasti kaitses ning rünnakul suudeti kiire mängutempo Forega meeskonnale peale suruda. Enam pinget finaalmängu ei tulnud ning tulemuseks kindel võit numbritega 86:46.

Räpina spordikool mängis tänavusel hooajal järgmises koosseisus: Märt Tolmusk, Romio Tikka, Ronald Anderson, Ants Järv, Tom Kaldre, Ott Sellis, Oliver Hans Kaljuvee, Kaido Salomon, Karl Junson, Ander Leib, Mait Asser ja Imat Lõbu.

Sel aastal sai mängu jälgida ka otseülekandena Räpina valla Youtube kanalil, mis oli esmakordne Räpinas.