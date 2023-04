Noor muusik vajab profiflöödi soetamiseks toetust

Vürsti esituses kuulis publik laia valikut flöödimuusikast, mille autorid on J. P. Kirn­berger, H. Eller, P. Gaubert ja C. Chaminade. Vir­tuoosne flötist näitas end ka särava viiulimängijana, esitades F. Kreisleri teose «Schön Rosmarin». Kaasatud oli ka Minna vend Aksel, kes on samuti Räpina muusikakooli vilistlane ja õpib Tartus Heino Elleri muusikakoolis klarnetit.