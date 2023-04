Noorte hääl hakkab kostma kaugemale

Valga vallavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialist Tõnu Vahtra märkis, et hääletus leiab aset sel nädalal. «Liikmete valimise õigus on noorel, kes on 14–21-aastane ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Valga vald. Ka saavad valida need, kes õpivad Eesti hariduse infosüsteemi andmetel Valga vallas asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutustes,» märkis Vahtra.