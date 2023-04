Gaasiseadmega auto vajab pärast liiklusõnnetust lisakontrolli

«Meie uurimisraporti tulemused näitavad, et tänavu märtsis toimunud sõiduki plahvatuse oleks saanud ära hoida, kui sõiduki CNG gaasisüsteemi oleks pärast varasemat liiklusõnnetust erisüsteemi kontrolli käigus kontrollitud, nagu näeb ette liiklusseadus,» nentis transpordiameti maismaasõidukite üksuse juhataja Jürgo Vahtra.

1. märtsi pärastlõunal lõpetas Seati juht Tallinnas Sikupilli kaubanduskeskuse ees olevas tanklas sõiduauto tankimise gaasiga ning sõitis Pallasti tänava suunas. Ristmikule jõudes lendas autosse paigaldatud gaasiballoon aga õhku. Plahvatuses said viga ka kaks läheduses olnud sõidukit ning gaasiballoon lendas masinast umbes 170 meetri kaugusele Pallasti tänava poole. Inimesed õnnetuses õnneks viga ei saanud.

Hilisem ekspertiis tuvastas, et CNG paagi plahvatuse põhjustas varasema liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud ohtlik deformatsioon paagi paremas otsas, mis jäi remondi ajal tähelepanuta. Tõenäoliselt leidis aset gaasipaagi sisemise plastikust anuma seina venimine pikema perioodi vältel pärast tankimisi, mil gaasisurve oli CNG paagis kõrgem ja seejärel see rebenes surve tõttu.

Õnnetust oleks saanud vältida, kui sõidukit oleks remonditud tootja remondijuhendit järgides või kui sõiduki CNG gaasisüsteemi oleks kontrollitud. Liiklusseaduse ja selle alusel kehtestatud määruse kohaselt tuleb sõiduk esitada erakorralisse erisüsteemi kontrolli, kui sõiduk on osalenud liiklusõnnetuses või tulekahjus ja on oht, et erisüsteemi kasutamise ohutus ei ole tagatud.