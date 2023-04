Rainer Rahasepp, politseikapten

«Tegelikult ei ole olukord päris hull. Usun, et paremuse poole annab meil alati minna, aga mida aeg edasi, seda paremaks me seda liikluspilti ühiselt koos timmime. Väga teevad muret joobes juhid. Mida aktiivsemalt politseiressurss väljas on, seda suurem eeldus on neid liiklusest välja noppida. Aga isegi kui vahele jääb üksainus juht, teeb seegi meele mõruks.