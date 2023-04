Valka Veskijärve äärde paigaldas kiikpingi kohalik sulgpallimängija ja juuksur Vjačeslavs Baskovs, vahendas Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija veebitoimetaja Oskars Morozovs. Baskovsi sõnul sündis idee spontaanselt. Ta ostis ära järveäärse tühja hoone, mis on endine paadikuur, ja asus seda ka taastama.

Baskovs märkas maja lähedal asuva puu külge kinnitatud metallrõngast ja mõtles, et seda saaks kasutada kiige ehitamiseks. Kiikpink on tehtud Lätimaa kuusest ja selle valmistamisel on kasutatud ka järvest toodud kive. «Soovin kõigile head lõõgastumist ja kena vaadet kiigelt,» lausus Baskovs.