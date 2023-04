Kes kellega istub: Epler üksi, Taro viimases pingis

Jüri Ratase taga istub valgalane Ester Karuse (Keskerakond), tema pinginaaber on erakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Endine Võru linnapea Anti Allas (SDE) aga istub saali ääres Helmen Küti kõrval.

Allase poolt vaadates täiesti saali teises ääres teises pingis istub EKRE esindajast otepäälane Ants Frosch, pinginaabriks Anti Poolamets. Samas reas neljandas pingis istub võrukas Rain Epler (EKRE) aga üksinda. Kõrvalreas Isamaa ridades on kolmandas pingis Priit Sibul, kel kõrval Urmas Reinsalu.

Reformierakonnast on esipingis võrukas Anti Haugas, pinginaabriks Margit Sutrop. Saali keskel istub endine tõrvalane Maido Ruusmann, kelle kõrval Jürgen Ligi. Kõrvalreas on Liina Kersna oma pinginaabri Mario Kadastikuga. Pinginaabrid on ka Kanepi vallas elav Andrus Seeme ja doktor Karmen Joller. Samuti võrumaalane Mait Klaassen ja Mati Raidma.