Võhandu maraton ⟩ Leevaku küla läbisid rõõmsad ja sitked veespordihuvilised

Peakorraldaja Hillar Irves ütles Leevakul, et mõõduvõtt on hästi läinud. «Kõik on korras ja kontrolli all,» sõnas ta keskpäeva paiku ja lisas, et esialgsetel andmetel läks 18. Võhandu maratoni põhidistantsi stardiliinile teele 1066 paatkonda. Kokku umbkaudu 2500 veespordihuvilist 24 riigist.

«Esimesest kontrollpunktist läks läbi 1066 – see on tsipakene rekordist puudu. 2019. aastal oli 1075 paatkonda. Tol aastal lõpetas 911, aga kuna täna on väga hea ilm, siis loodetavasti seekord on rohkem lõpetajaid ja tuleb rekord,» rääkis Irves. Ta lisas, et 100 kilomeetrit tuleb läbida 24 tunni jooksul, finiš suletakse pühapäeval kell 7.