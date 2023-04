«Täna on näha, et see mure ühendab väga paljusid inimesi,» ütles MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liige Maarika Niidumaa. «Inimesed on tulnud Nursipalu ketti meelt avaldama Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastu ja Nursipalu kaitseks, Võrumaa kaitseks.»