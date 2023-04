VIDEOLUGU ⟩ Teatrinukud saavad lastelt laenuks elu sisse

«Siin on tegemist mitmesuguste nukkudega või õigem oleks öelda, et siin on erisugused lavad,» tutvustas Valga muuseumi direktor Neeme Punder. «Kui laps või muu huviline siia tuleb, saab ta lavadel mängida võib-olla ise välja mõeldud muinasjuttu või unenägu. Siin on marionetid, varrasnukud, on ka varjuteater. Näha saab ka palju sellist, mida läheb vaja, kui keegi soovib lavastada oma nukutükki. Väike näitlejameisterlikkuse õpituba.»