Politsei tabas liiklustalgutel ligi 2700 kiiruseületajat

Nädala jooksul osales talgutel 861 politseinikku, kes kontrollisid ligi 1600 kohta üle Eesti, millest kodanikud eelnevalt teada olid andnud. Lisaks kiiruseületamistele fikseeriti ka 355 muud rikkumist.

Politseikolnelleitnant Sirle Loigo sõnul on rikkujate arv ning suurimad tabatud kiirused hirmuäratavalt suured. Näiteks Tallinnas tabasid politseinikud Vabaduse väljaku juures mootorratturi, kelle sõidukiiruseks mõõdeti kesklinnas 104 km/h. Suur kiiruseületus tabati ka näiteks Järvevana teel, kus sõiduki kiiruseks oli koguni 146 km/h.

Liiklustalgute eesmärk on ennekõike tõsta liiklusohutust ja panna kihutajaid mõtlema oma teo ohtlikkuse üle. „Kui enamik kihutajaid pidid rikkumise tõttu oma rahakotti kergendama, siis väiksemate rikkumiste puhul on trahvist palju kasulikum see, kui politseinik räägib kiiruseületajaga ja teeb esialgu hoiatuse,“ ütles Loigo. Seetõttu pidasid politseinikud 1024 juhiga noomiva vestluse.

„Eriti suurte ja korduvate rikkumiste puhul võib kaotada ka juhtimisõiguse või saada arestipäevi,“ lisas politseinik. Nii läks näiteks Raplamaal ohtlikku möödasõitu tehes kiirust ületanud 26-aastase mehega, kes järgmised 20 päeva arestikambris veedab. Mees oli kiiruseületamiste eest varasemalt karistatud seetõttu ka juhtimisõiguseta.

Sageli olid kiiruseületajateks piirkonna kohalikud elanikud. Tallinnas peatas patrull juhi, kes ütles, et oli ise politsei kaardirakendusele teada andnud kohast seal läheduses. Üks Põhja-Tallinna elanik väitis politseinike tõsimeeli, et ei teadnud, et tema kodutänaval 30 km/h kiirusepiirang kehtib.