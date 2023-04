Hotelliliit peab käibemaksu kiiret tõstmist vastutustundetuks

Käpp lisas, et majutussektor ootab valitsuselt asjalikumat lähenemist küsimusele ning on valmis ka mõistlikeks kompromissideks. Näiteks on majutussektoris tegutsevad ettevõtted juba aastaid tähelepanu juhtinud samas sektoris tegutsevale lühiajaliste rendipindade ärile. See on saavutanud majutusturu mahust juba ligikaudu kolmandiku ja on ka maksude kogumise osas nii-öelda hallis tsoonis. Samuti on liidu vaates jäänud tähelepanuta ettepanekud, mis aitaksid vähendada varimajandust toitlustussektoris, mis majutusega tihedalt seotud.