Tiit Loim: kas maksud sõidavad jälle?

Nüüd läheneb euribor neljale protsendile ja laenukalkulaatorid pakuvad pangapoolseks intressiks automaatselt juba viis protsenti. Kui need kaks kokku liita, on tulemus hirmutav. Selle pinnalt on üllatav lugeda teateid, et eestlased võtavad pangalaenu ikka endises tempos. Võib-olla siis olemegi majanduslikult heale järjele jõudmas ja saame seda endale lubada.