Valga valla talgutest võtsid osa sajad kätepaarid

Valga vallavanem Monika Rogenbaum avaldab südamest tänu kõigile, kes oma kodukoha heaks on käed külge löönud. „Meie koduvald on puhtam ja parem paik, kui me ise hoolime ja korrastame,“ sõnas vallavanem. „Talgunädal tuleb kindlasti ka järgmisel kevadel, kuid abikäed on oodatud igal ajal. Kus viga näed laita, seal tule ja aita,“ kutsub vallavanem kogukondi üles ilu ja korda looma oma tänavatel, koduparkides ja külaplatsidel.