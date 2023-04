Põlvamaa asulas liigub ringi ilves

Kui kiskja peaks inimest ründama, võib talle Rammuli selgitusel malakaga veel anda, aga kirvega enam mitte, sest sellisel juhul oleks tegemist juba hukkamisega, mille järel võib asi keeruliseks minna. «Isegi jahimees ei tohi niisugusel juhul midagi teha, sest asi muutuks kohe ebaseaduslikuks. Aga nii kaua, kui keskkonnamet ükskord otsuse teeb, on see loom ei tea kus.»

Jahiseltsi juhti paneb imestama, et selliseid vahejuhtumeid veel nii vähe on, sest kõigi meie kolme suurkiskja arvukus on tõusuteel. «Eks nad seetõttu tulevadki üha enam inimeste poole. Metsad on ju kaunis hõredaks võetud – kiskjal ei ole enam harjumuspärast elukeskkonda, kus olla. Ja kui ta veel haige ka on, siis tulebki sinna, kus on lihtsam toitu leida.»