Leevakul valmis uus raamatukoguhoone

Räpina vallas lammutatud Leevaku vana koolimaja ja raamatukogu asemele on samasse kohta kerkinud uus raamatukogu. Kuna kevad viivitas tulemisega, oli AS RIS Ehitus sunnitud tänavakivide paigaldamise jätma viimaseks tööks.

ASi RIS Ehitus tegevjuhi Raini Tsäko kinnitusel on ruumid juba ka täielikult möbleeritud. «Raamatute tagasitoomiseks on muu hulgas oma kohal liigutatavad riiulid. Maja pererahvast me seni veel sisse ei lasknud, sest panime väljas tänavakive. Varem ei saanud seda paraku teha, sest kevad tuli vaevaliselt.»