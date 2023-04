Teater kipub noortele võõraks jääma

Praegune harrastusteatrite seis on Võrumaa laste ja noorte näitemängupäeva peakorraldaja Ingrid Välbe sõnul nende maakonnas just koolilaste arvestuses kurb. «Read on muutunud järjest hõredamaks, gümnaasiumist ja põhikoolist ei ole enam peaaegu kedagi. Veel kümmekond aastat tagasi oli esindajaid igast vanuseastmest.» Välbe arvamusel peakski nüüd nooremate põlvkondade nimel pingutama, et sealt tulevasi teatrihuvilisi kasvatada.