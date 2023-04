Meerapalu endine külakeskus on müügis alghinnaga 25 000 eurot.

Räpina vallas Meerapalu külas pandi müüki pikalt tühjana seisnud endine külakeskus. Pakkumuste lõpptähtaeg on täna ja huvilisi vallavanema sõnul jagub. Kohalike arvates on aga külaelu nii välja surnud, et uusi nägusid pole mõtet lootagi.