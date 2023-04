Tomi Saluveer: maal elamine kui tõeline luksus

Praeguse plaani järgi hakatakse aga vanemate autode omanikke rohkemgi karistama kui keskmist linnaelanikku. Automaksust rääkides on koalitsioon nimetanud üheks printsiibiks, mille alusel seda rakendatakse, CO2 kogust heitgaasis ja mootorite võimsust. Ilmselgelt on aga maal ja väikeasulates vanemad autod ja võimsamad mootorid, et raskesti läbitavatel teedel kuidagi koduukseni jõuda.

Arusaadavalt ei soovi ametnikud automaksu teemat esialgu veel kommenteerida, sest värsketel koalitsioonikaaslastel pole ka endal täpset ettekujutust, kuidas seda maksu Eesti tingimustesse kohandada. Väidetavalt on automaks kasutusel paljudes riikides ning sellest saab järeldada, et seda peaks olema võimalik rakendada ka Eestis. Kuid üheski teises riigis ei ole meie Missot, Varstut või Mõnistet, et mingit välismaa valemit üks ühele üle võtta.

Kui linlane kalkuleerib, kas optimaalsem on töökohani jõuda trammi, trolli, rendiauto või rattaga, on maainimesel enamasti ainult üks valik. Küsimus on selles, kas see sõiduk töökorras on ning kütusele raha jagub. Nii tuleb taas tõdeda, et maal elamine on luksus.