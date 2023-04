Nädalaga suri 15 koroonaviirusega nakatunud inimest

Grippi haigestumus vähenes eelnenud nädalaga võrreldes 31%. Haigestunutest umbes 60% olid kuni 15-aastased lapsed. Haigestumuse intensiivsust saab hinnata veel mõõdukaks, kuid haigestumine on langustrendis. Viiruse levik on aeglustunud, kuid gripiviirusega seotud haigusjuhte registreeritakse veel üle Eesti.

Eelmisel nädalal vajas gripi tõttu haiglaravi 13 patsienti. Gripi tõttu hospitaliseeritute arv on langustrendis. Hooaja algusest on kokku selle tõttu hospitaliseeritud 1260 inimest. Neist 68,4% on 50-aastased ja vanemad, kuni nelja-aastased lapsed moodustavad 16,2%. Tervise arengu instituudi surma põhjuste registri andmetel on sel hooajal gripi tõttu surnud 61 inimest, kes on olnud vanuses 9–97 aastat.