Pühajärve rannaala läheb uues kuues suvele vastu

Lammutatud on vana laululava, pingid ja trepid. Nende asemel on rajatud kaasaegse konstruktsiooniga trepid ja pingid. Mõeldud on ka ratastoolis liikujatele – pingirea ees on piisavalt ruumi ratastooli jaoks. Edaspidi plaanime pingiridu mäenõlvale juurde lisada.