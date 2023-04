Kuberner Mihhail Vedernikov andis nädala keskel oma Telegrami kanalis teada, et 20 instruktorit on oma väljaõppe lõpetanud ning valmis Pihkvas tööd alustama. Koolitust said nad Tšetšeenias Gudermesis asuvas eriüksuse koolituskeskuses ning Moskva pedagoogikaülikoolis.