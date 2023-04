Noored pillivõlurid näitasid taset

«See on üks pärimusmuusika keskuse olulisemaid sündmusi, sest järelkasv ongi kõige tähtsam,» tõdes keskuse juhataja Tarmo Noormaa. «Pärimusmuusika on olemuselt sotsiaalne liim, see ühendab inimesi. Kui seda omaette harjutada, siis see nagu ei olegi rahvamuusika. Tahan noori julgustada võimalikult palju mängima koosviibimistel, võistlustel, tänavanurkadel – siis tekib õige rahvamuusika tunne muusikale juurde.»