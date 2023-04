Toonane maakohtu otsus tõi esile, et 2019.–2020. aastal saatis mees sotsiaalmeedias privaatsõnumite kaudu lapseealisele vähemalt ühe foto, millel oli tema kõvastunud suguelund. Mees teadis seejuures, et tüdruk on noorem kui 14-aastane, kuna laps oli öelnud, et on 12–13-aastane.