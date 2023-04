Põlva naine võitis raske lahingu rinnavähiga

«Seal avastati mul rinnas väike moodustis. Hiljem tuli välja, et valu tuli hoopis seljanärvipõletikust, mis pole üldse rindadega seotud. See oli juhus, et kontrolli läksin, sest muidu polekski teada saadud,» meenutab Mõrd. «Keha andis märku, aga hoopis teise asja pärast. Algstaadiumis vähk ei valuta. See ei anna enne märku, kui on nii suur, et on füüsiliselt tunda või hakkab organite tööd takistama.»