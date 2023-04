Setomaa kultuurikeskust veab uus juht

Ta on kasvanud ja õppinud Seto­maal, pärast gümnaasiumit läks aga õppima pealinna. «Õpingute järel alustasime abikaasaga kodu ehitamist Toomasmäele, mis on meie kodupaik olnud juba viimased seitse aastat. Kui tööst aega üle jääb, tegelen meelsasti käsitööga,» lisas Saarine. «Soovin, et Setomaa sündmustele jõuaks veel rohkem inimesi, kes saaksid tunda meie külalislahkust.»