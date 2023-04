Räpina keskväljakul ja aianduskoolis peetav sündmus toob kohale sadakond kilvarit. «Eesmärk on mälumängu propageerida, praegu on see üksikute noorte ja peamiselt eakate meeste asi,» tunnistas korraldaja.

Ka Eesti meistrivõistlusi korraldab Meensalu kolmandat korda. Paarismängu karikasarju on aga Räpinas tehtud üle kümne, samuti on peetud Maakilva eelvoore. Täide on Meensalu viinud ka ühe oma unistuse: mullu 24. novembril peeti Sillapää lossis samade küsimustega nii Põlvamaa meistrivõistlused kui ka Eesti karikavõistlused. «Minu teada on seda korra proovitud Pärnumaal, aga mitte kuigi edukalt.»