Trad.Attack! käis värvide otsinguil Lõuna-Koreas

Uus looming on inspireeritud muutustest nii bändiliikmetes endis kui ka nende ümber toimuvast ning soovist avardada oma kõlamaailma. Bänd ütleb ise, et viimatise albumiga on nad jõudnud «värvide maailma».

«Värvid tulevad meie muusikast. Tegime seekord niimoodi, et salvestasime plaadi ja muusika ära, jagasime seda oma meeskonnaga, kus on umbes kümme inimest, ning nemad andsid tagasisideks märksõnasid. Ja «värviline» oli üks võlusõna, mida see muusika kõige rohkem peegeldas,» rääkis Sandra Vabarna. Selle tagasiside põhjal hakkasid tööle disainer ja stilist ning sündiski kõik see värvide mäng. Plaadikujunduses kasutati üllatuslikult tehisintellekti abi ning tegemist on kalli, sügava ja tähendusliku kujundusega.