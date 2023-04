KÜSITLUS 〉 Kuidas tähistate volbripühi?

Kaisa Sikk, Mooste lasteaia muusikaõpetaja

«Nõidade pidu ma volbriööl ei korralda, nõiaks ma ennast ei tee. 1. maiga seondub mul aga see, et sel päeval on Põlvas minu mäletamist mööda alati olnud motokross – kui see toimub, siis sinna me alati läheme. Muidu ma otseselt volbripäeva ei tähista.

Noored tähistavad üldjuhul volbrit ise omakeskis, aga nad ei tee seda mõttega, et ennast nõiaks kostümeerida, vaid see on neile lihtsalt selline peo panemise õhtu. Pigem teevad lasteaialapsed kostümeerimist. Kevadpüha on vaba päev ning inimestele on tähtis, et nad saavad kodus ja aias oma asjad tehtud. Kui on kogunenud lõkkematerjali, teeme ka ise tuld.»



Henri Vink Foto: Erakogu

Henri Vink, õpilasfirma Katex tegevjuht

«Minul volbri ajaks erilisi plaane tehtud ei ole. Tavaliselt teeme volbripäeval perega lõket, loomulikult käivad selle päeva juurde ka aiatööd. Ilusa ilmaga küpsetame kevade alguse puhul õues ka midagi grillil.

Ma ei ole ka väga näinud, et volbriööd oleks suurelt tähistatud, pigem ollakse ikka pere seltsis.»



Maivi Liiskmann Foto: Erakogu

Maivi Liiskmann, Võru gümnaasiumi koolielu korraldaja

«Mulle tundub, et volbrit tähistatakse praegusel ajal pigem lasteaedades ja põhikoolis, gümnaasium pole seda päeva eraldi välja toonud. Vanemad noored teevad oma valikud juba ise.

Mul ei ole ka isiklikult kujunenud kevadpühaga seoses välja mingeid erilisi traditsioone. Eks see oleneb aga inimestest: kui peres on väikesed lapsed, siis pööratakse volbriga seotud teemadele ilmselt rohkem tähelepanu. Samas on see ikkagi imeline ja oluline, kui saame vabal päeval nautida ilusat kevadilma.»



Maarika Rosenberg Foto: Arvo Meeks

Maarika Rosenberg, Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskuse direktor

«Vanasti olid volbriööd meil tähtsad, nüüd me aga enam nii palju luuaga ringi ei lenda – eks varem on juba piisavalt lennatud. Siis oli tavaliselt suurem pidu: rahvas tuli kokku ning olid ka nõiaeksamid ja katsed, valiti isegi peanõid.