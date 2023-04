Miks on üks talgute teemasid tänavu keldrite koristus?

Päästeameti andmetel sai eelmisel aastal 20 korral tuleõnnetus alguse keldrist. On väga oluline, et kelder oleks tarbetust kraamist vaba. Kui keldri uksed avanevad evakuatsioonitrepikotta, peavad need olema tuletõkkeuksed. Sellele peab olema paigaldatud sulgemisseade, mis tagab, et tule puhkemisel oleks uks kinni ning saaks takistada tule ja suitsu levikut trepikotta.