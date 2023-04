Maarika Niidumaa: Nursipalu rahvas nõuab valitsuselt seaduste täitmist

Eesti Vabariigi peaministrina olete öelnud, et Eesti on õigusriik. Samal ajal menetletakse kiirkorras seadust eesmärgiga mitte rakendada olemasolevaid.

MTÜ Meie Nursipalu juhib tähelepanu asjaolule, et õigusriigis, demokraatlikus ja rahuaja ühiskonnas, kehtivad kõik seadused, mis Eestis on kehtestatud. Seega tuleb neid täita. Oletatav oht või hirm ei saa olla vabanduseks. Kui me oleme õigusriik, nagu te peaministrina sageli rõhutate, siis ei tohi kiirmenetlusega vastu võtta seadust, mis võimaldaks praegu kehtivaid seadusi mitte täita.

Me soovime teada, miks muudetakse ühtäkki meie õigusriigis seadust selleks, et inimesed ja loodus jääks kaitseta? Miks toimuvad ulatuslikud metsaraied, teede ehitused, riigihanked jms Nursipalu harjutusvälja arendamise tööd, kui hetkel puudub selleks seaduslik alus? Kes võtab vastutuse riigiraha otstarbeka kasutamise eest, juhul kui otsustatakse, et Nursipalu harjutusvälja ei laiendata või muudetakse selle asukohta? Kuidas te saate kindlad olla, et saate realiseerida oma plaanid täies mahus, samal ajal väites, et protsess on kaasav ja õiguspärane?