EKRE plaanib riigikogus Nursipalu asjus ööistungeid

«Inetuid asju on mitu, sest inimestele on räägitud kaasamisest, aga tegelikult käiakse maid hindamas ja raadati metsa ilma igasuguse kaasamiseta,» rääkis Epler Lõuna-Eesti Postimehele.

Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonilepingus seisab lubadus arendada Nursipalu harjutusala välja kiirendatud korras. Selleks on kavas muuta seadust, et laienduse planeering oleks võimalik ära teha riigikaitselist erandit kasutades. See võimaldaks riigil hoiduda eriplaneeringuga ette nähtud uuringutest ja kohalike elanike kaasamisest ning võita nii oluliselt aega.