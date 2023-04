Võrus tuuakse lavale sünge huumoriga draama

«Kadunud käsi» on Iiri näitekirjaniku Martin McDonaghi sünge huumoriga vürtsitatud draama mehest Carmichaelist, kes kaotas 27 aastat tagasi vägivaldselt oma vasaku käe. Ta on endiselt roppvihane ja tahab oma kadunud kätt tagasi saada, vahendas MTÜ Müüdud Naer produtsent Kristel Onno.

«McDonaghi loomingu puhul köidab mind tema filigraanne oskus rääkida inimlikkusest läbi süsimusta huumori,» rääkis lavastaja Markus Truup. «Mis see inimlikkus on? Sõja, lõhestunud ühiskonna, tehisintellekti eksponentsiaalse arengu valguses hakkab selle mõiste tähendus üha enam devalveeruma. Kas ainuke võimalus inimlikkusega taas kohtuda on läbi ebainimlikke kogemuste? Või on ka teisi võimalusi? Meie püüdlus on proovida teisiti. Selleks loome mõnusa vaheala, kus saab nende küsimuste üle mõtiskleda.»