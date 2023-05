Piltuudis ⟩ Öökuninganna puhkes talveune järel õide

Tõrva mehe Heino Sarapuu kodus kasvavad mitmesugused kaktused, kuid kõige erilisem on öökuninganna, mis just praegusel ajal oma ilusaid õisi näitab. Naaber Helje Lipp, keda oli kutsutud öökuninganna tärkamist imetlema, kiitis taime taevani.

«Lill on imeilus - ainult vaata, pildista ja kiida. Kuigi Heinol on ka teisi ilusaid kaktusi, mis näitavad oma kauneid õisi, aga öökuninganna on ikka kõige ilusam,» märkis Lipp.