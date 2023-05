Üks kaupleja, kes enda müügilaua laadale püsti on pannud, oli Lele Johanson. Ta mainis, et kuna tegemist on väikse laadaga, siis võis keskpäeva paiku üldiselt ostjate huviga rahule jääda. «Me müüme siin prosse, võtmehoidjad ja pokaale. Prosse valmistab mu noorem õde ja mina teen pokaale ning võtmehoidjaid,» märkis müüja.