Galerii ⟩ Maanteemuuseumis algas suvehooaeg

Maanteemuuseumis on palju põnevaid eksponaate, mida vaadata ja teha. Külastajad said näha erinevaid sõidukeid, sealhulgas vanu autosid, traktoreid ja mootorrattaid. Lisaks on muuseumis näha teede kujunemislugu ja teede ehitamisega seotud vahendeid. Huvilisi tuli nii põhjapoolt Tallinnast kui lõunast Lätimaalt. 1. mail olid kõik piletid 50% soodsamad ja inimesed kasutasid seda võimalust usinalt.

Suvehooajal korraldatakse muuseumis mitmesuguseid üritusi ja tegevusi, et pakkuda kõigile külastajatele lõbusat ja harivat kogemust. Nii on kavas traditsiooniline sünnipäev juuli lõpus, oodata on teatrietendust röövlitest ja rongidest, lasteetendusi ja palju muud. Saabumas on uusi eksponaate. Lisaks saavad huvilised nautida muuseumi kohvikus, Teemajas, kohapeal valmistatud suupisteid ja jooke.