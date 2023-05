Liikumisaasta kutsub mais õue mängima

«Uuringute kohaselt veedavad vähem kui pooled lapsed peale kooli aktiivselt oma vaba aega õues. Värskes õhus viibimisel on positiivne mõju tervisele, näiteks on uuringutest teada, et õues viibimine hoiab laste silmad tervena, päevavalgus ennetab lühinägevuse teket ja pidurdab selle süvenemist. Ilus kevadine ilm ja loodus võiksid olla ajendiks, et minna üheskoos õue, ka treeningutega saab edukalt jätkata välitingimustes. Koostöös liikumisaasta partneritega aitame avastada võimalusi värskes õhus liikumiseks, pakkudes tasuta treeninguid, koolitusi ja muid põnevaid algatusi üle Eesti,» ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg.