Põlvamaa paabulind on juba mitu päeva jooksus olnud

Taluperenaine Ingrid Puusta sõnas, et paabulind on endiselt jooksus. «Teda on nähtud Valgesoo vaatetorni lähedal ja täna mulle kirjutati, et paabulindu nähti Liival, mis asub Põlva-Tartu maantee juures. Keegi oli Tartust tulnud ega jõudnud ära imestada, et paabulind on seal.»

Puusta täpsustas, et nad elavad Taevaskojas oma majas ja paabulind just sealt laupäeval põgenema pääseski. «Me tõime ta kaks päeva varem Narvast, nii et paabulind on olnud võõras kohas. Kaks päeva ta oli meil ja siis sai minema.»

Puusta pole paabulinnu püüdmise puhul mingit abi saanud, sest tegemist on kiire jooksjaga. «Meile on öeldud, et mõni eraisik võiks tulla appi teda püüdma, aga me ei oska ise ka teda aidata. Ta jookseb ju nii kiiresti minema. Paabulind oli Valgesoo vaatetorni juures ja kui mulle helistati ning ma kohale jõudsin, siis ta oli juba kadunud,» märkis Puusta.

Ta lisas, et kuna paabulind liigub tõesti kiiresti, siis on teda ülimalt raske kinni püüda. «Loomapäästjad ei tule appi, nendele peab maksma. Niisama keegi teda püüdma ei tule.»

Paabulind pääses Taevaskoja talust kanala kaudu välja. «Me ehitasime talle igavesti suure ja uhke aediku, kus ta saab olla. Mul on seal kanad ja pardid ning lisaks veel emane paabulind, kes on lahtiselt ega lähe mitte kuskile. Tema on harjunud nii olema. Kuid see paabulind oli uues kohas ja ta on nelja-aastane isane lind. Me tõimegi suure isase sellepärast, et ta suudaks meie emast paaritada,» lausus Puusta.