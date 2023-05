Piirivalvurid on viie päeva jooksul avastanud mitmeid rikkumisi

27. aprillil kontrolliti Koidula piiripunktis Leedu numbrimärkidega veoautot, haagist ja selle juhti. Piirivalvurid avastasid, et veoautole oli väljastatud uus registreerimistunnistus, aga seda ei olnud juhil kaasas. Pärast menetlustoiminguid suunati autorong tolliplatsile kuni tuuakse uus registreerimistunnistus.

Piirivalvurid kontrollisid Koidula piiripunkti saabunud Venemaa numbrimärgiga sõiduautot Porsche Cayenne S. Juhi ja tema dokumentide kontrollimisel avastas piirivalvur, et sõiduki registreerimistunnistus ei ole väljastatud ametliku väljaandja poolt ning selle turvaelemendid ei vasta ametlikele näidistele. Pärast menetlustoiminguid suunati juht ja sõiduk tagasi Venemaale.

Veel kontrolliti Luhamaa piiripunkti saabunud Venemaa sõiduautot BMW X2 Drive. Juhi ja kaasreisijate kontrollimisel selgus, et kahel Iisraeli kodanikul puudusid dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Neile väljastati sisenemiskeeld ning nad saadeti tagasi Venemaale.

Luhamaa piiripunktis kontrolliti Kasahstani numbrimärgiga veoautot, haagist ja selle juhti. Piirivalvurid tuvastasid, et veoauto haagise tehasetähis on manipuleerimiskahtlusega. Haagis võeti hoiule ja suunati ekspertiisi.

Pühapäeval saabus Luhamaa piiripunkti Ukraina numbrimärkidega sõiduauto Renault Trafic. Juhi, tema kaasreisija ja sõiduki kontrollimisel selgus, et kaasreisija esitatud passi vahel oli võltsimistunnustega Ukraina juhiluba. Täiendava kontrolli käigus sai kinnitust, et juhiluba on täielikult võltsitud. Piirivalvurid võtsid võltsitud juhiloa hoiule. Kriminaalmenetlust ei alustatud ja inimene lahkus pärast menetlustoiminguid Venemaale.