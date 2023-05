Arenduse on ette võtnud Saaremaale registreeritud Verona Apartments OÜ, kel praegu on majutusasutused Märjamaal, Paides ja Ruhnus. Korterid on kavandamisel majja aadressil Puiestee 1 ja selle kõrvale rajatavasse hoonesse. «Vana maja läheb restaureerimisele. Kõrvale tuleb vanast garaaži asemele täiesti uus hoovimaja,» lausus firma juht Andres Ella.