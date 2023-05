«Lootsin, et Ukraina sõjaga kevadeks midagi juhtub, et see [laiendusplaan] tõmmatakse tagasi, aga paistab, et see sõda ei lõpe niipea,» ütleb Tsirgupalu külas elav Tarvi Tuusis (53). Ta on üks 21st, kes peab elamise kaitseväe harjutusala laiendamise tõttu riigile müüma.