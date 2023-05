Arved Breidaks: mitu miljonit on piisav?

Siit see veelahe jooksebki. Inimesed, keda sundkolimine ähvardab, ütlevad (mitte kõik), et nende kodul ei olegi rahas mõõdetavat väärtust. Nad on selle kohaga kokku kasvanud, mõni elanud seal terve või suurema osa elust. See on nende maa, nende mets.

Eksib see, kes on pidanud seda võtteks, kuidas oma kinnisvara hinda üles kruvida. Võrumaalt on viimaste aastakümnete jooksul väga paljud ära kolinud, et mujal suuremat teenistust otsida. Aga «maa jääb paigale», nagu kirjutab Arvo Valton. Inimestel, kes on paigale jäänud ja juurdegi tulnud, on olnud selleks muu põhjus kui raha. See on maa ise.