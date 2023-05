Liina Kersna: hariduses on käes sisuliste reformide aeg

Kokku on ka lepitud, et kõrghariduse tegevustoetus suureneb järgneval kolmel aastal 15 protsenti, mis toob aastaks 2026 valdkonda juurde üle 140 miljoni euro. Rektorid on öelnud, et ülikoolid suudavad tagada kvaliteetse kõrghariduse, kui suuname selle heaks 1,5 protsenti oma majanduse kogutoodangust. Leppisime kokku, et esimene kõrgharidus peab jääma kõigile tasuta, kuid järgnevate omandamistel on ülikoolidel õigus küsida ka õppemaksu. Kõrghariduse kättesaadavuse nimel kahekordistub vajaduspõhine õppetoetus ja õppelaen suureneb 6000 eurole.



Kindlasti jätkame hariduse eestikeelseks muutmisega. Üleminek algab aastast 2024. Seaduse muutmisega nägid ministeerium ja riigikogu kõvasti vaeva, aga veelgi suurem töö ootab ees.

Meie tööturg muutub aina nõudlikumaks. Töid, mida saaksid teha vaid põhiharidusega inimesed, on juba praegu väga vähe. Seetõttu otsustasime pikendada kohustuslikku kooliteed 18. eluaastani või kutse omandamiseni. Praegu on Eestis kohustuslik haridustee üks kõige lühemaid Euroopas. Keskmiselt on see Euroopa riikides 10–11 aastat, Prantsusmaal aga näiteks 15 aastat. 2021. aastal tõstis ka Soome selle 18. eluaastani.

Kohustusliku kooliaja pikendamise eesmärk on muuta meie haridussüsteem avatumaks ja paindlikumaks, et iga noor saaks vastavalt oma võimetele ja huvidele omandada haridust. Igale õppijale peab olema meie haridussüsteemis sobiv koht enda arendamiseks. Selleks tuleb meil arendada põhikooli viimases astmes karjääriõpetust ning soodustada suuremat koostööd kutsekoolidega, et noored tunneksid oma huvisid, nõrkusi ja tugevusi paremini ning saaksid teha teadlikumaid valikuid.