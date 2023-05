«Eelmisel aastal otsustasime kogukonnaga, et võtame üraski puretud kuused siit maha ja asendame uue metsaga,» rääkis RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo. «Leppisime kokku, et paneme kasvama kased. 50 aasta pärast on siin ilus, korralik kaasik kasvamas.»