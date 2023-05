«Võru linna huvi on, et elektritõukerataste teenus oleks linnas olemas. Bolt OÜ-le on ka vastav luba antud,» märkis linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett. «Paraku on varasematel aastatel tulnud kaebusi tõukerataste parkimise ning hooletusse jätmise pärast.»