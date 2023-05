Sõdurid ja tegevväelased murdsid Võrumaal saapaid

«Ütlesin kohe alguses rühmakaaslastele, et andke kohe märku, kui on abi vaja, sest me tulime ikkagi võitma. Lõpuks andsid abivajajad oma relva mulle või jaoülemale ja niimoodi me koos tulime. Mina olen rahul ja loodan, et teised on ka,» ütles B-jalaväekompanii teise rühma rühmaülem aspirant Karl Gustav Kokka, kelle rühm jäi kokkuvõttes teiseks, kaotades võitjale 49 sekundiga.