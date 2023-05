Kuplandi silt leiti üles

Eelmisel reedel jõudis aga võrgustiku eestvedajateni info, et Kuplandi silt on õigest asukohast veidi eemal kraavis. Seda oli seal märganud teehooldaja.

«Meie paigalduspartner käis kohapeal ja andis teada, et ühte posti on millegagi sisse sõidetud, aga kui see välja vahetada, saame sildi uuesti paika. Peale selle ühe posti on ülejäänud osad õnneks terved,» andis teada Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuht Lisanna Elm. Seega on sildi kadumise taga tema sõnul tõenäoliselt lihtsalt õnnetus, mitte pahatahtlik tegutsemine. «Silt saab uuesti oma kohale kuu jooksul,» lubas Elm.