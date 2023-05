KÜSITLUS 〉 Täna on «Teeme ära» talgupäev. Mida teie talgutel ära teete?

Kristjan Karis, talgujuht Käärikul

«Varem on isiklikud «Teeme ära» talgud olnud vägagi erisugust laadi. Töötades uue Eesti Rahva Muuseumi valmimise nimel, sai mitu aastat oldud talgujuht sealsetel Raadi aladel. Viimased aastad on pigem võetud ette tegevusi sõprade juures. Tänavu olen kokku kutsunud talgud Käärikul, kus liikumisaasta nimel korrastame koos Kääriku sõpradega Seinamäel asuvad liikumisrajad. Eks talgupäeval selgub, kui palju jõuame, aga eesmärk on eemaldada Seinamäe, Järve- ja Imitatsiooniradadelt langenud puud ja võsa, et matkadel ja jooksuharjutustel ei peaks üle puupalkide ronima. Ehk saame Greeni saunas pärast ka häid mõtteid, kuidas Käärikut edasi arendada.