Antsla vallas tekkis elumajas tulekahju

Päästjad said väljakutse kell 11.51. Tulekahju oli tekkinud ühekorruselises elumajas. Õnneks said päästjad tule kiiresti kontrolli alla. «Hinnang on, et kamina kütmisel lendasid sealt sädemed välja ja kamina ees olnud puud olid põlema läinud. Kaminaruum läks põlema, aga tuli sealt kaugemale ei levinud,» ütles Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Henrik Veenpere.