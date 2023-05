Nursipalu kaitsjad kirjutasid abipalve NATO peasekretärile

Jah, me peame seisma oma kodu ja rahu eest. Nii nagu teie teenite maailma rahu NATO eesotsas, nõnda teeb seda iga eestlane oma kodukohas. Nii nagu norrakad, nii armastavad ka eestlased piiritult oma maad just selle väiksuses ja just selle imelise looduse pärast. Me oleme metsarahvas, ütleks väga paljud meie hulgast, kui Te siin kandis kellegagi vestlema satuksite. Eestlased ja norrakad on oma põhiolemuselt väga sarnased ja selle pärast kirjutame me Teile täna oma murest.

Jah, me teame, et vaid kuuludes sellistesse rahvaste ühendustesse nagu NATO ja ELi, on meil võimalik siin maanurgas turvaliselt elada. Sellele vaatamata on väga paljud eestlased, nii mehed kui naised, liitunud vabatahtliku omakaitsega. Me oleme alati teadnud, milline on meie naaberriigi käekiri sõja ajal. Eesti on ehitanud kogu iseseisvuse aja oma riigikaitset vastavalt: oleme nagu siili – iga okas loeb! Meie taktika on selline, mis sobib hajaasutusega maapiirkondadele. Suured metsad on pakkunud sõdade ajal kaitset ning talude perenaised on toitnud vabadusvõitlejaid vaatamata ohule kaotada tabamise korral elu.